Kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bulunan doktora gözyaşlarıyla veda

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, kaybolduktan 5 gün sonra dere yatağı içerisindeki aracında ölü olarak bulunan doktor Uğur Tolun, memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli’de, özel bir hastanede çalışan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan doktor Uğur Tolun’un cansız bedeni, evinin 150 metre ilerisindeki kullanılmayan tren yolu menfezine düşen aracı içerisinde bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Uğur Tolun’un cansız bedeni morga kaldırılmış ve yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilmişti. Doktor Tolun’un naaşı, dün Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kılınan namazın ardından memleketi İzmir’e gönderildi.

Gözyaşlarıyla veda: Kızı tabutuna Fenerbahçe’nin bayrağını bıraktı

Doktor Uğur Tolun için İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Hacılarkırı Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Törene doktor Uğur Tolun’un annesi Fadime Tolun, ağabeyi Ufuk Tolun, kız kardeşi Pınar Tolun ve 17 yaşındaki kızı Jülide Tolun katıldı. Uğur Tolun’un kızı Jülide Tolun, babasının tabutu üzerine taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin bayrağını bıraktı. Cenaze töreninin ardından anne Fadime Tolun, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından Uğur Tolun’un naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.