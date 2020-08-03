Kavşak noktadaki Afyonkarahisar’da bu bayram trafik yoğunluğu yaşanmadı
KURBAN BAYRAMI TATİLİNİ SAHİL KESİMİNDE GEÇİREN TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAYRAMIN SON GÜNÜNDE BAŞLARKEN, KAVŞAK NOKTADA BULUNAN AFYONKARAHİSAR’DAKİ KARAYOLLARINDA HER BAYRAM YAŞANAN TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN BU BAYRAM YAŞANMADIĞI GÖZLENDİ.
Kurban Bayramı tatilini sahil kesiminde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu bayramın son gününde başlarken, kavşak nokta konumunda bulunan Afyonkarahisar’daki karayollarında her bayram yaşanan trafik yoğunluğu bu bayram yaşanmadı.
Kurban Bayramının son gününde İstanbul, Ankara ve Doğu illerinden Ege ve Akdeniz’e tatil için giden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Ege, Akdeniz, Marmara ve Güneydoğu’nun kesişme noktasında bulunan Afyonkarahisar’da her bayram yaşanan yoğunluk bu bayram gözlenmedi. Trafiğin normal seyrinde ilerlediği gözlenirken, trafik ekipleri kavşak noktalarda önlemler aldı. Yollarda zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana gelmesinden dolayı lokal ve kısa zamanlı yoğunluklar da görüldü. Trafik ekipleri yollarda yoğunluk yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor.
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