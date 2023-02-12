Katar’dan Türkiye ve Suriye’ye gönderilecek 10 bin mobil evin ilk bölümü yola çıkıyor

Katar’ın, Türkiye’yi vuran ve Suriye’de de hissedilen depremler nedeniyle iki ülkeye göndereceğini duyurduğu 10 bin mobil evin ilk bölümü yola çıkıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’ye yapılan yardımlar sürüyor. Katar’ın Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için göndereceği 10 bin mobil evin ilk bölümü de bugün yola çıkmak üzere hazırlanıyor. Katar Kalkınma Fonu Genel Müdürü Khalifa bin Jassim Al-Kuwari, mobil evlerle yüklü ilk geminin Hamad Limanı’ndan ayrılmaya hazırlandığını söyledi. Evlerin küçük ama tuvalet, mutfak ekipmanı ve oturma odası gibi her türlü imkanı içinde barındırdığını ifade eden Al-Kuwari, gemide şu an 306 mobil evin bulunduğunu aktardı. Al-Kuwari, 400 ila 500 mobil evin içinde bulunduğu başka bir geminin ise yine bu hafta içinde limandan hareket edeceğini duyurdu.

Katar 10 bin mobil ev göndereceğini açıklamıştı

Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan geçtiğimiz salı yapılan açıklamada, depremlerin yol açtığı yıkım nedeniyle evsiz kalan on binlerce kişi için Türkiye ve Suriye’ye 10 bin mobil ev gönderileceği bildirilmişti. Açıklamada, "Katar devleti, Suriye ve Türkiye’de depremden etkilenen halka yardımcı olmaya yönelik devam eden çabalar neticesinde deprem bölgelerine nakledilmek üzere 10 bin mobil ev tahsis etti" ifadeleri kullanılmıştı.