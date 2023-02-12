Katar’dan Türkiye ve Suriye’ye 43 tonluk yardım

Katarlı yardım kuruluşu Qatar Charity, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’ye aralarında barınma, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin de bulunduğu 43 tondan fazla yardım paketi gönderdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilen depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’ye dünyadan destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Katarlı yardım kuruluşu Qatar Charity, Türkiye ve Suriye’ye gönderilmek üzere barınma, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin de aralarında bulunduğu 43 tondan fazla bir yardım paketi hazırladı. Qatar Charity, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Turkish Cargo’ya ait uçakla taşınan yardım malzemelerinin Türkiye’ye ulaştığını duyurdu. Yardım malzemelerinin, Türkiye üzerinden Suriye’ye ulaştırılacağı aktarıldı.