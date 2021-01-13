banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı
Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı
Resmen dava açıldı!
Resmen dava açıldı! "Korona virüsü Bill Gates üretti"
Trump'tan azil süreci açıklaması!
Trump'tan azil süreci açıklaması!

"Kastamonu’da pastırma anketi satışları uçurdu

"Kastamonu pastırması mı? Kayseri pastırması mı?" anketinde geriye düşmesine rağmen ünlü gurme Vedat Milor’un ’Benim için şampiyon’ diyerek sahip çıktığı Kastamonu pastırmasında talep her geçen gün artıyor. Kastamonulu üreticiler, gece gündüz çalışarak talebe cevap vermeye çalışıyor.

Genel 13.01.2021, 10:28
2
"Kastamonu’da pastırma anketi satışları uçurdu

"Kastamonu pastırması mı? Kayseri pastırması mı?" anketinde geriye düşmesine rağmen ünlü gurme Vedat Milor’un ’Benim için şampiyon’ diyerek sahip çıktığı Kastamonu pastırmasında talep her geçen gün artıyor. Kastamonulu üreticiler, gece gündüz çalışarak talebe cevap vermeye çalışıyor.

Ünlü gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde ‘Kayseri pastırması mı? yoksa Kastamonu pastırması mı?’ diyerek Kayseri ile Kastamonuluları karşı karşıya getirmişti. 120 binden fazla kişinin oy kullandığı anket sonucunda Kayseri pastırması yüzde 55 oy alırken Kastamonu pastırması ise yüzde 45 oy aldı. Buna rağmen Ünlü gurme Vedat Milor, tekrar bir açıklama yaparak ‘Anketi Kayseri pastırması kazansa da benim için şampiyon Kastamonu pastırması’ diyerek görüşünü belirtmişti. Bunun üzerine Kastamonu pastırmasının lezzetini merak edenlerden pastırma üreticilerine talep arttı. Son günlerde Kastamonu pastırmasına yoğun talebin olduğunu söyleyen üreticiler, gece gündüz çalışarak gelen taleplere cevap vermeye çalıştıklarını söyledi. Gelen taleplere yönelik kiloluk kutular halinde hazırlanan pastırmalar, paketlenerek içerisinde buzların olduğu köpüklere yerleştiriliyor. Hava almayacak bir şekilde hazırlanan köpüklü kutular, kargoya verilerek müşterilere ulaştırılıyor.

“Pastırmamızı, Ilgaz Dağının eteklerinde rüzgar ve güneş yardımıyla kurutuyoruz”

1923 yılından bu tarafa pastırmacılıkla uğraştığını söyleyen Fatih Karaosmanoğlu, “Son zamanlarda Kastamonu pastırmasının isminin duyulmasıyla birlikte il dışından olan talep biraz daha yükseldi. Kastamonu pastırmasını doğal tuzda bir süre beklettikten sonra kuruması için Ilgaz Dağının eteklerinde rüzgar ve güneş yardımıyla kurutuyoruz. Kastamonu pastırmasını doğal yöntemlerle üretimini yapıyoruz. Son günlerde pastırmamıza olan talepten dolayı da halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kayseri ile rekabet etme şansımız yok, çünkü biz doğal üretim yapıyoruz”

Son haftalarda Kayseri ile Kastamonu arasında pastırma rekabetinin düzenlenen anket ile yeniden gündeme geldiğini söyleyen Fatih Karaosmanoğlu, “Bizim Kayseri ile rekabet etme şansımız yok. Çünkü Kayseri, artık aşırı derecede sanayileşti, o yüzden biz onlarla rekabet yapamayız. Çünkü biz tamamen yöresel yöntemlerle doğal olarak üretiyoruz. Bu yüzden Kayseri kadar üretim yapamayız. Biz, kendi halkımıza kendi müşterilerimize doğal yöntemlerle yaptığımız pastırmamızı satıyoruz. Kastamonu pastırmasının Kayseri’ninkinden farkı doğal rüzgarda, güneşte ve tuzda pişerek yapılmasıdır. Bize de Kayseri gibi aşırı bir talep olsa sanayileşmeye dönmek zorunda kalabiliriz. Onun için biz, toptan pastırmayı bir yere vermiyoruz. Bizler tamamen perakende olarak satışını yapıyoruz” diye konuştu.

“Amacımız çok satmak değil, lezzetini bozmadan gelecek nesillere aktarmak”

Asıl amaçlarının dedelerinden öğrendikleri yöntemlerle Kastamonu pastırmasını üreterek gelecek nesillere de aynı şekilde aktarmak olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, “Biz, sanayileşmeden bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Amacımız çok satmak değil, doğal üreterek tadını ve lezzetini bozmadan gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Artan talebe gece gündüz çalışarak cevap vermeye çalışıyoruz”

Ünlü gurme Vedat Milor’un yaptığı ankette Kastamonu pastırmasını tüm vatandaşlara duyurduğunu hatırlatan Ayberk Karaosmanoğlu ise, “Yapılan anket bizlere olumlu yönde yansıdı. Kastamonu pastırmasını duyan halkımız, internet sitelerinden bizlere ulaşarak lezzetini merak ediyorlar. Bizlere sipariş veriyorlar. Bizde Türkiye’nin her yerine kargo ile pastırmamızı gönderiyoruz. Pastırmamızı dedelerimizden öğrendiğimiz yöntemlerle doğal olarak üretiyoruz. En doğal en lezzetli bir şekilde üretimini yapıyoruz. Dedelerimizden öğrendiğimiz bir şekilde hiç lezzetini bozmadan Türkiye’nin her yerine pastırmamızı gönderiyoruz. Ambalaj içerisine buzlarda koyuyoruz. Pastırmamızın isminin duyulmasından dolayı talep arttı. Şu anda bir yoğunluk yaşıyoruz. Gece gündüz çalışarak bu talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Sadece bugün iş yerimizde 100 kilograma yakın pastırma doğranmakta. Sadece bugün 60-70 civarında müşterimize kargo ile pastırma göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kastamonu’ya gelenlere pastırmadan yemelerini tavsiye ediyorum”

Kastamonu pastırmasını severek tükettiğini söyleyen Serkan Eren de, şunları söyledi: “Kastamonu’yu tercih etmemizin en büyük sebeplerinden doğal olarak üretiminin yapılıyor olmasıdır. Fabrikasyon değil, devamlı üretiyoruz. İl dışında akrabalarımız var, onlarda alıyor, bazen bizlerde alıp kargo ile gönderiyoruz. Doğraması güzel, doğal üretiliyor. Fabrikasyon değil. Kastamonu pastırmamız lezzetli ve kaliteli. Kastamonu’ya gelenlere pastırmadan yemelerini tavsiye ediyorum.”
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Leicester City 17 32
4. Everton 17 32
5. Tottenham 16 29
6. Man City 15 29
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12