Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürülemiyor

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülemiyor. Kastamonu Valisi Avni Çakır, öğle saatlerinde nispeten kontrol altına alınan yangının rüzgarın etkisiyle tekrar yayılım gösterdiğini belirterek, “2 uçak, 10 helikopter, 117 arazöz ve 50 su tankeriyle yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz” dedi.

Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü kırsalında ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına hem havadan ve hem karadan müdahale ediliyor. Derekaraağaç köyü Tekeoğlu Mahallesi’ndeki 4 ev, 2 ahır ile 4 samanlığın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının başka köylere de sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösteriyor.

Yangın alanında incelemelerde bulunan Vali Avni Çakır, yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Vali Çakır, “Dün saat 15.00 sıralarında Taşköprü ilçemiz Derekaraağaç köyü hudutlarında başlayan orman yangınımız maalesef havanın kararmasıyla hava unsurlarımız devre dışı kalınca hızla yayıldı. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye intikal eden tüm araç, gereç ve personelle birlikte hava unsurlarımızın da devreye girmesiyle müdahale gerçekleşti. Sabah gün ışımasıyla birlikte tüm ülke çapından sevk edilen hava unsurlarıyla bu da 2 uçak, 9 helikopter şuan 10 helikopter oldu. Halen havadan mücadelemiz devam ediyor. Bunun yanı sıra yaklaşık 117 arazöz, 30’a yakın su tankeri, öğleden sonra yapmış olduğumuz organizasyon inşallah şuan yolda olan hem ilimizden hem ilçelerimizden hem de çevre illerimizden 20’ye yakın su tankeri ilavesiyle su ihtiyaçlarımızı da gidereceğiz ve yeteri kadar personelle yangına müdahale ediyoruz. Yangın şuan maalesef kontrol altında değil. Sabah saatlerinde nispeten biraz kontrol altına alınmış gibiydi ama maalesef rüzgarında etkisiyle öğle saatlerinde yangın yayılım gösterdi. Biz, tedbir amaçlı 3 köyümüzü ve 3 mahallemizi boşaltmıştık. Allah’a şükür şuan için herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Tedbir amaçlı yangının güzergahına göre biraz ileride kalıyor ama biz yine de tedbir amaçlı 1 köy ve 3 mahallemizde de vatandaşlarımızı ikaz ettik. İhtiyaç olursa tahliye ederiz şeklinde. Dolayısıyla şu aşamada köylerimizde herhangi bir tehlike yok. Yangına görüldüğü üzere hem havadan hem da karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Akşam saatlerinde rüzgarında durumuna göre biraz rahatlama bekliyoruz ama yangın, şuan bölgemizde görülen en büyük yangındır. Alan ile ilgili tam net bir rakam belirtemiyoruz ama son zamanlarda bölgemizde yaşanan en büyük yangındır” dedi.

Vali Çakır’a, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de eşlik etti.