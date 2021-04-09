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Kastamonu, Nisan ayında beyaz gelinlikle kaplandı

Kastamonu’da il merkezinde ve ilçelerinde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini devam ettiriyor.

Genel 09.04.2021, 14:54
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Kastamonu, Nisan ayında beyaz gelinlikle kaplandı

Kastamonu’da il merkezinde ve ilçelerinde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini devam ettiriyor.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün kar yağışı uyarısının ardından Çankırı karayolunun Ilgaz Dağı mevkii, Ilgaz Dağı Milli Parkı, Yaralıgöz geçidi, İhsangazi ilçesinin yüksek kesimleri, Cide karayolunun Dağlı mevkii ve Küre ilçesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle yollar beyaz örtü ile kaplanırken Karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımda aksama yaşamaması için kar kürüme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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