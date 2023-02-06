Kastamonu Belediyesi depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Kastamonu Belediye Başkanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından yardım kampanyası başlattı. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 1 arama kurtarma aracı, 1 itfaiye aracı ve 20 personelin acil olarak yola çıktığını söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremler sonrası başlatılan yardım kampanyasının toplanma merkezi olan Belediye Sosyal Market Vakfı’nda incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Başkan Vidinlioğlu, “Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım kampanyamızı başlattık. Üzülerek takip ediyoruz ki çok sayıda can kaybımız var. Temennimiz sayının artmaması. Bizim için şimdi gün birlik olma günü. Bölgede yaraların hızla sarılabilmesi adına, ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşabilmek için yardım kampanyamızı başlattık. Biz her zorlukta olduğu gibi inşallah bunda da Allah’ın izniyle yaralarımızı birlik ve beraberlik içerisinde saracağız. Kampanyamız çerçevesinde teçhizat-tekstil malzemesi, gıda kolisi ve hijyen kolisi olmak üzere hemşehrilerimizin yardımlarını belediyemiz Sosyal Market Vakfı’nda toplayacağız. Hemşehrilerimiz 08.30-19.00 saatleri arasında yardımlarını eski sanayi sitesi içerisinde bulunan sosyal marketimize bırakabilirler. Bizler de buradan bu yardımları hızlı bir şekilde bölgeye sevk edeceğiz. Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim hayatını kaybedenlere rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

“Depremden etkilenen illerimizin belediye başkanlarını ve valilerini aradım”

Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Vidinlioğlu, “Öncelikle ülkemize geçmiş olsun diyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen ve hala artçıları devam eden bir deprem afetiyle karşı karşıya kaldık. Sabah saatlerinden itibaren depremden etkilenen illerimizin belediye başkanları ve valileriyle görüşmeye çalıştım. Ulaşabildiğim başkan ve valilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettim ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirttim” diye konuştu.

“1 arama kurtarma aracı, 1 itfaiye aracı ve 20 personelimiz yola çıktı”

Bugün itibarıyla tüm ekipmanların hazırlandığını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcım Sayın Semih Yalçın ile görüştüm. Ekibimizin hazır olduğunu, ihtiyaç halinde bölgeye hızla sevk edilebileceğini söyledim. Haber bekliyoruz. Teyakkuz halindeyiz. Şu anda 6 arama kurtarma personeli, 1 arama kurtarma aracı, 1 itfaiye aracı ve 14 kişilik destek hizmetleri ekibi deprem bölgesi için yola çıktı” şeklinde konuştu.

“Eksikliklerin giderilmesi için kampanya başlattık”

Eksikliklerin giderilmesi için yardım kampanyası başlattıklarını belirten Başkan Vidinlioğlu, “Bölgeye yardım için ise ilk etapta Sosyal Market’te olan malzemelerimizi hızla yükledik. Eksikliklerin giderilmesi için hem valiliğimiz hem de belediyemiz bir kampanya başlattı. Biz birlikte Türkiye’yiz. Yaralarımızı birlikte sararız. Vefat edenlere rahmet diliyorum. Kalanlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

“Bende bölgeye gideceğim”

Deprem bölgesine kendisinin de gideceğini ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Bende yarın veya bir sonraki gün bölgeye geçeceğim. Oradaki kardeşlerimizin yanında olmayı çok istiyorum. Böyle günlerde dayanışmanın yoğun olması gerek. Birliğin beraberliğin yoğun olması lazım. Paylaşmanın yoğun olması lazım. İnşallah bununda üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

“Hiç kullanılmamış ürünler teslim edilecek”

Başlatılan yardam kampanyası için hiç kullanılmamış ürünlerin teslim edileceğini aktaran Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonu Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası için ısıtıcı haricinde getirilecek tüm ürünlerin hiç kullanılmamış, sıfır ürünler olması gerekiyor. Ayrıca yardım malzemeleri sınıflarına göre ayrı ayrı kolilere konularak teslim edilecek. İhtiyaç duyulan malzemeler ise şu şekilde: Teçhizat-tekstil; battaniye, ısıtıcı, iç giyim, bere, eldiven, kazak, kaban, mont, bot. Gıda kolisi; mercimek, nohut, şeker, un, sıvı yağ, pirinç, bisküvi, çocuk maması. Hijyen kolisi; sıvı sabun, toz deterjan, hijyenik ped, çocuk bezi, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, kağıt havlu” ifadelerini kullandı.