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Kaş’ta su altında evlilik teklifi
ANTALYA’NIN KAŞ İLÇESİNDE SUYUN METRELERCE ALTINDA EVLİLİK TEKLİFİ YAŞANDI. GENÇ KIZIN CEVABI SEVGİLİSİNE SARILMAK OLDU.
Genel 27.07.2020, 10:46
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Antalya’nın Kaş ilçesinde suyun metrelerce altında evlilik teklifi yapıldı. Genç kızın cevabı ise sevgilisine sarılmak oldu.
Suya dalış yapan çift metrelerce derinlikte mutluluğa adım attı. Fener bölgesinde Mehmet Gökalp, kız arkadaşı Mihriban Dağ’ı deneme dalışı yapmaya ikna etti. Hocalar eşliğinde yapılan deneme dalışının ardından, genç adam denizin altında “Benimle evlenir misin? Evet ise sarıl. Hayır ise tüpümü de al git” yazılı pankart açtı. Bunu okuyan genç kız büyük şaşkınlık yaşarken, damat adayına sarıldı. Cevabı alan Gökalp, sevgilisine deniz dibinde yüzüğünü taktı. Mavi derinliklerde yaşanan o anları anemon su altı görüntüleme ekibinden Taner Şahakalkan kaydetti.
Suyun yüzüne çıkınca genç çifti arkadaşları tebrik etti.
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