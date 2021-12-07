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Kaspersky, merkezileştirilmiş Tehdit İstihbarat Platformu'nu başlattı

- Kaspersky CyberTrace, yaygın olarak kullanılan tüm SIEM çözümleri ve güvenlik kontrolleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olabiliyor ve STIX 2.0/2.1/1.0/1.1, JSON, XML ve CSV formatlarında herhangi bir tehdit istihbaratı beslemesini destekliyor

Genel 07.12.2021, 10:51
Kaspersky, merkezileştirilmiş Tehdit İstihbarat Platformu'nu başlattı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky CyberTrace çözümü detaylı uyarı kontrolü, tehdit verisi analizi ve olay incelemesi dahil olmak üzere genişletilmiş tehdit istihbarat platformu özelliklerini içerecek şekilde güncellendi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, çoklu tehdit istihbarat kaynakları, sürekli olarak büyük miktarda bilgiyi işliyor ve milyonlarca uyarı oluşturuyor. Bu sırada ortaya çıkan parçalanmış ve çok formatlı veriler, etkin uyarı önceliklendirmesini, kontrolünü ve doğrulamasını çok zorlaştırıyor. Bu nedenle, gerçek tehditleri belirleme yeteneği, bilişim teknolojileri (BT) güvenlik ekipleri için en önemli zorluklardan biri olmaya devam ediyor.

Kurumsal güvenlik ve olay müdahale ekiplerinin tehdit algılama, soruşturma ve müdahaleyi kolaylaştırmasına ve BT güvenlik operasyonlarının verimliliğini artırmasına yardımcı olmak için Kaspersky, CyberTrace tehdit istihbaratı birleştirme ve analiz aracını merkezi Tehdit İstihbarat Platformu'na yükseltti.

Çözümün yeni sürümü, güvenlik ekiplerinin tüm göstergelerde karmaşık aramalar yapmasına, önceden kontrol edilen olaylardan gözlemlenebilir verileri analiz etmesine, entegre veri kaynaklarının etkinliğini ölçmesine olanak tanıyan gelişmiş özelliklerle güncellendi. Ayrıca otomasyona dayalı iş akışlarıyla entegrasyon için genel bir API sunuldu.

Buna ek olarak platform artık farklı kullanıcılar tarafından yönetilen işlemleri kontrol etmek ve farklı dallardan gelen olayları ayrı ayrı ele almak için Çoklu Kullanıcı ve Çoklu Kiralama özelliklerini destekliyor. Büyük işletmeler ve MSSP'ler için uygun olan ücretli sürüm, sınırsız sayıda EPS ve IoC'nin işlenmesini ve indirilmesini sağlıyor.

Kaspersky CyberTrace topluluk sürümü ücretsiz olarak sunulmaya devam ediyor. Bu sürüm, çok kullanıcılı hesaplar ekleme yeteneği dışında yukarıda bahsedilen yeni işlevlerin yanı sıra çözümün tüm mevcut yeteneklerine sahip. Ancak saniyede işlenen olay sayısı (250'ye kadar) ve indirilebilecek gösterge sayısı (bir milyona kadar) konusunda sınır getiriyor.

- Benzersiz entegrasyon yaklaşımı

Kaspersky CyberTrace, yaygın olarak kullanılan tüm SIEM çözümleri ve güvenlik kontrolleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olabiliyor ve STIX 2.0/2.1/1.0/1.1, JSON, XML ve CSV formatlarında herhangi bir tehdit istihbaratı beslemesini destekliyor. Çözüm, varsayılan olarak dünyanın dört bir yanından güvenlik analistleri ve öncü GReAT ve Ar-Ge ekipleri dahil olmak üzere şirketin yüzlerce uzmanı tarafından oluşturulan geniş bir Kaspersky Tehdit Veri Akışı portföyünün yerel entegrasyonunu içeriyor.

Platform, olayların işlenmesinde gecikmelere ve tespitlerin gözden kaçmasına yol açabilecek birçok uzlaşma göstergesinin (IoC) SIEM'lere alınması sorununu çözüyor. Kaspersky CyberTrace, SIEM'lere gelen günlüklerden IoC'leri otomatik olarak çıkarıyor ve bunları yerleşik motorunda dahili olarak analiz ediyor. Bu, SIEM'e aşırı yüklenmeden sınırsız sayıda IoC'nin daha hızlı işlenmesini sağlıyor.

- Kolay yönetim

Tehdit istihbaratı kaynağına göre ayrılmış istatistiksel algılama verilerini içeren gösterge panosu, kullanıcıların kuruluşları için en uygun tehdit istihbaratı akışlarını belirlemelerine ve ölçmelerine yardımcı olurken, çok kullanıcı özelliği tehdit istihbaratı uygulamaları hakkında karar vericiler arasında bilgi paylaşımını ve raporlamayı kolaylaştırıyor.

IoC'leri etiketleme yeteneği, kullanıcıların olayın önemini değerlendirmesine yardımcı oluyor. IoC'ler ayrıca etiketlerine ve ağırlıklarına göre otomatik olarak sıralanabiliyor ve filtrelenebiliyor. Bu özellik, IoC gruplarının yönetimini ve bunların alaka düzeyini basitleştiriyor.

- Tehdit soruşturması için uygun araçlar

Bir olayın genel görünümüne ulaşmak ve büyüklüğünü anlamak için hizmet artık Araştırma Grafiği de içeriyor. Bu araç, analistlerin göstergeler arasındaki ilişkileri incelemesine ve daha verimli yanıtlar için olayı görseller eşliğinde ortaya koymasına yardımcı oluyor. Söz konusu ilişkiler Kaspersky CyberTrace'in aldığı beslemelere, Tehdit İstihbarat Portalı'ndaki zenginleştirmelere ve manuel olarak eklenen göstergelere bağlı olarak kuruluyor. REST API, analistlerin tehdit istihbaratını aramasına ve yönetmesine, otomasyon ve düzenleme için platformu karmaşık ortamlara kolayca entegre etmesine olanak tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Ariel Jungheit, "Günümüzde siber tehdit ortamının artan karmaşıklığı göz önüne alındığında, kuruluşların daha hızlı, yüksek kaliteli tehdit algılama, soruşturma ve müdahale için kapsamlı çözümlere ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Kaspersky'nin işletmeler ve MSSP'ler için genişletilmiş CyberTrace, zengin işlevselliğini bireysel uyarıları özelleştirme ve uyum sağlama, çeşitli tehdit istihbaratı kaynaklarına göre önceliklendirme ve değerlendirme esnekliğiyle birleştirerek güvenlik ekiplerinin en olası bildirimlere odaklanmasına olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, CyberTrace platformunun yeni yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kullanıcılar resmi web sitesini ziyaret edebiliyor.

#kaspersky
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