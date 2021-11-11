Kasıma özel

İSTANBUL (AA) - Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, kasım ayında da Pasaj kullanıcılarına özel indirimlerini ve alışveriş fırsatlarını "Aşırı İyi İndirimler" ile sürdürüyor.

Turkcell açıklamasına göre, her bütçeye uygun indirim seçenekleri sunan Turkcell Pasaj, "Aşırı İyi İndirimler" kampanyası kapsamında 9 farklı kategoride 363 farklı üründe yüzde 60'a varan indirimler uyguluyor.



İndirimlerin yanı sıra 500 TL ve üzeri harcamalarda bir sonraki alışverişte kullanılmak üzere 750 TL'ye varan hediye çeki de müşterilerin hesabına tanımlanıyor.

Akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, ev ve yaşam ürünlerinden giyilebilir teknolojilere kadar pek çok ürün grubunda sunulan indirimler, 8-20 Kasım tarihlerinde "www.turkcell.com.tr/pasaj" adresinde devam edecek.

Turkcell Pasaj web sitesinden ve Dijital Operatör uygulaması üzerinden ulaşılabilecek indirimlerden operatör fark etmeksizin, herkes yararlanabiliyor. Bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği de sağlayan Turkcell Pasaj'da satın alınan ürünler, müşterilere yüzde yüz doğa dostu ve geri dönüşümlü kutularda teslim ediliyor.