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Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, "KASIM AYI BURS VE KREDİLERİNİZ BU GECEDEN İTİBAREN HESAPLARINIZA YATIRILMAYA BAŞLANDI" DEDİ.

Genel 06.11.2020, 11:19
Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kasım ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Kasım itibarıyla başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6-10 Kasım tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. Bakan Kasapoğlu, paylaşımında yeni başvuru yapacak öğrenciler için de uyarıda bulunarak, "Sevgili gençler, Kasım ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. Yeni başvuru yapacak arkadaşlarımız için ise son 2 gün, unutmayalım" dedi.

T.C. kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Kasım Cuma günü, “2” olanlar 7 Kasım Cumartesi, “4” olanlar 8 Kasım Pazar günü, “6” olanlar 9 Kasım Pazartesi günü, “8” olanlar 10 Kasım Salı günü ödemelerini alabilecek.

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