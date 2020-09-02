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Kaşıkçı cinayeti sonrası Suud rejiminin tehditleri Kocaeli’deki oteli yarım bıraktı

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDEKİ TURİSTLİK BÖLGE OLAN MAŞUKİYE’DE SUUDİ ARABİSTANLI İŞ ADAMI TARAFINDAN MİLYONLARCA LİRALIK YATIRIMLA İNŞA EDİLEN OTEL, CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ NEDENİ İLE SUUDİ ARABİSTAN’IN TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPMAK İSTEYEN İŞ ADAMLARINA UYGULADIĞI YAPTIRIM SONRASI YARIM KALARAK SAHİPLERİ TARAFINDAN SATILIĞA ÇIKARILDI.

Genel 02.09.2020, 09:33
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Kaşıkçı cinayeti sonrası Suud rejiminin tehditleri Kocaeli’deki oteli yarım bıraktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki turistlik bölge olan Maşukiye’de Suudi Arabistanlı iş adamı tarafından milyonlarca liralık yatırımla inşa edilen otel, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeni ile Suudi Arabistan’ın Türkiye’de yatırım yapmak isteyen iş adamlarına uyguladığı yaptırım sonrası yarım kalarak sahipleri tarafından satılığa çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistanlı iş adamı Muhammed Fellah tarafından Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Maşuki’de inşa edilen 5 yıldızlı otel, 2018 yılında Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginlik sonrasında Suudi Arabistan’ın Türkiye’de yatırım yapan iş adamlarına yaptırımlar uygulaması nedeni ile yarım kaldı. Suudi Arabistan’ın Türkiye’de yaptırım yapan Suudi iş adamlarına yaptırım uyguladığı iddiasıyla Muhammed Fellah, milyonlarca liralık yatırımla inşa ettiği oteldeki çalışmaları durdurmasına neden oldu. Yaklaşık 1 buçuk yıldır hiçbir çalışmanın yapılmadığı ve atıl durumda kalan otel inşaatı satılığa çıkartıldı. Otelin duvarlarına boya ile ‘satılık’ yazısı asıldı. Bölgede yaşayan turizmciler ise Suudi Arabistan’ın yaptırımları nedeni ile Suudi iş adamlarının bölgedeki yatırımlarını durdurduğunu söyledi.

“Yatırımcı en küçük bir yatırım yapsa oradaki mal varlıklarına el koyuyorlar”

Maşukiye bölgesinde turistik işletmesi bulunan Cemil Şengül, “Bu otelin arsası 2015 yılında alınıp alt yapı yatırımları yapıldıktan sonra 2016 yılının sonunda Suudi Arabistanlı bir iş adamına devredildi. Yaklaşık 1 yıl kadar süren prosedür sürecinin ardından 2017’de üst yapı yatırımları başladı. Yaklaşık 2 sene çalışmalar devam etti bu hale geldi. 2019 yılındaki Kaşıkçı olayının olması sebebi ile bölgedeki yatırımları tamamlandı. Suudi Arabistan hükümetinin baskıları nedeniyle çalışmalar tamamlanamamış. Dolayısıyla bölgemizde katma değer üretecek, bölge esnafı ve bizim açımızdan katma değer üretecek bir tesisin atıl bir vaziyette kaldığını görüyoruz" dedi.

"En küçük bir yatırım yapsa oradaki mal varlıklarına el koyuyorlar"

Suud rejiminin yatırımcıları tehdit ettiğini ifade eden Şengül, "Bölgemize çakılan bir çivi dahi önemliyken böyle bir tesisin atıl bir vaziyette kalması hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından çok içler acısı bir durum. Siyasi olarak baskılar böyle olmamalı. Suudi Arabistan Hükümeti baskılarla bu insanların Türkiye’ye yatırım yapmamaları için her türlü baskıyı yapıyorlar. Şu anda burada bu yatırımcı en küçük bir yatırım yapsa oradaki mal varlıklarına el koyuyorlar. Dolayısıyla şu anda ülkemizdeki bu ve benzeri Suudi Arabistanlılar tarafından yapılmış yatırımlar durmuş durumda” dedi.

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