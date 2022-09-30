Kasa kasa palamut yakalama hayaliyle açıldıkları denizden 2 balıkla döndüler

Palamut bolluğunun yaşandığı Karadeniz’e ağlarını doldurma umudu ile açılan balıkçılar, gece boyunca 2 balık avlayabildi.

Karadeniz’de son bir haftadır yaşanan palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü. Kastamonu’nun Kasa kasa palamutla limana dönme umuduyla denize açılan balıkçılar, gece boyunca mesai harcıyor. Kastamonu’nun Cide ilçesinde de ağlarını palamutla doldurma hayali ile denize açılan balıkçılar, saatler süren çabalarının ardından sadece 2 balık yakalayabildi. Balıkçılar saatlerce süren mesailerinin ardından limana elleri boş döndü.

Balıkçı Bektaş Bakır, bu yıl palamut bolluğunun yaşandığını belirterek, bu yılki balık sezonundan umutlu olduklarını söyledi.