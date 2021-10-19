Son Dakika
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabbim ülkemizi her türlü af
Kripto dünyasında sahte uygulamalara dikkat! Sahte SafeMoon kripto para uygulaması kullanıcıları gözetliyor...
Kaş açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem
Kaş açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem
Genel 19.10.2021, 09:20
Kaş açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem