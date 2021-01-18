Kartpostallık görüntüler ortaya çıkan kar altındaki Kızılcahamam drone ile görüntülendi

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde dün gece başlayan etkili kar yağışı sonrası ilçe beyaza bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Türkiye’de termal suları ve doğal güzellikleri ile bilinen ilçede doğanın karla örtülmesi sonrası adeta görsel şölen oluştu. Soğuksu Milli Parkı’nda karın bürüdüğü beyaz renk kartpostallık görüntülere sebep oldu. Kart altındaki Kızılcahamam drone ile havadan görüntülendi.