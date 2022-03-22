Kartepe Zirvesi başlıyor

Türkiye’nin en büyük şehircilik buluşması olan Kartepe Zirvesi, 24-27 Mart tarihlerinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" teması ile toplanacak. Kartepe Zirvesi öncesinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kartepe Zirvesi yerel, ulusal ve bölgesel ölçek arasındaki uyumsuzlukların masaya yatırıldığı bir zirve olacak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite ve kurumların işbirliğinde düzenlediği uluslararası düzeydeki Kartepe Zirvesi’nin bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirecek. Son iki yıl pandemi sebebiyle yapılamayan Kartepe Zirvesi, bu yıl "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" teması ile toplanacak. Türkiye’nin en büyük şehircilik buluşması olan Kartepe Zirvesi 24-27 Mart tarihleri arasında geniş bir katılımla düzenlenecek. Zirveye 25 ülkeden 350 akademisyen, ekonomist ve kent bilimcisi katılacak. 4 gün sürecek zirvede 26 akademisyen oturumu, 15 panel oturum, 2 forum ve 8 özel oturumda pandemiyle sarsılan ve iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya kalan dünyanın yakın geleceğiyle ilgili senaryolar ele alınacak. Zirvenin açılış oturumuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder katılacak.

"Uyumsuzlukların masaya yatırıldığı bir zirve olacak"

Kartepe Zirvesi öncesinde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Zirvesi’nin dünyanın en büyük şehircilik buluşması söyledi. Büyükakın, "Kartepe Zirvesi yerel, ulusal ve bölgesel ölçek arasındaki uyumsuzlukların masaya yatırıldığı bir zirve olacak. Zirvede şehircilik konuşulacak, disiplinler arası bir çalışma yapılacak. Çünkü yenidünya bize bu yöndeki çalışmaları dayatıyor. Kartepe Zirvesi’ni bunun için bir manivela olarak görüyorum" dedi.

"Zirvede şehircilik konuşulacak"

Kartepe Zirvesi’nin önemine değinen Başkan Büyükakın, şu ifadeleri kullandı:

"Yenidünya bizi çok ciddi problemlerle karşı karşıya getiriyor. Mesela göç problemleri var, mültecilik problemi var. Son dönemde Ukrayna’da yaşanan savaş sebebiyle bunu biraz da yürekleri dağlayan şekilde yaşamaya başladık. ’Mavi gözlü beyazsa gelsin, değilse istemeyiz’. Vicdanların kuruduğu bir dünyada yaşıyoruz. Uluslararası sistemin üzerine oturduğu o sistemin yeniden tartışılması lazım. Şehirciliğe ise bunu şöyle bağlıyoruz; bu bir mimaridir. Yerel ölçek ile küresel ölçek arasında bağlantı vardır. Nasıl global hedeflere ulaşmak için yerel ölçekte aksiyon almanız gerekiyorsa, yerel ölçüde ortaya çıkan problemler yerel ölçüde çözülemiyorsa o zaman küresel kurumları masaya yatırmak gerekiyor. Yerel ölçek, ulusal ölçek, bölgesel ölçek ve küresel ölçek arasındaki uyumsuzların masaya yatırıldığı zirve olacak. Disiplinler arası bir çalışma yapılacak. Çünkü yenidünya bize bunu dayatıyor"