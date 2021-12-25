Kartalkaya’da yılbaşı öncesi tatilci yoğunluğu

Bolu’nun önemli kayak merkezi Kartalkaya’da sezonun açılmasıyla birlikte yılbaşı öncesi tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezinde oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan otellerin hazırlıklarını tamamlanmasıyla geçtiğimiz hafta sonu kayak sezonu açıldı. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Kartalkaya’da sezonun açılmasıyla birlikte hafta sonu tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Yerli ve yabancı binlerce tatilcinin tercih ettiği ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin gözdesi olan Kartalkaya’ya gelen tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkardı.

“Yeni yıla güzel bir dolulukla giriyoruz”

Kartalkaya’da bulunan 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, “1 hafta güzel geçti. Çünkü güzel kar yağışıyla başladı. Geçen sene ve önceki yıllara göre en iyi kar yağışı oldu. Biz de bununla beraber yapay karlama makinelerimiz 7/24 devrede olduğu için tüm pistlerimiz açık. Yeni yıl için de tüm hazırlıklarımız tamam. Rezervasyonlar gayet iyi gidiyor. Şuan yüzde 90 doluluk oranına yaklaştık. Yeni yıla güzel bir dolulukla gireceğiz. Kar da 1,5 metrenin üzerinde. Sabah saat 08.00’den 18.00’e kadar durmaksızın kayak yapılabiliyor” dedi.

Avcı, “Pandemi kurallarını geçen seneye göre daha sıkı tutuyoruz. Aynı kurallar devam ediyor” diye konuştu.