Kartalkaya’da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.

Bolu’da, geçtiğimiz hafta başlayan ve son 3 gün şiddetini artırarak yağan kar yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan oteller 25 Aralık’ta sezonu açtı. Kayak sezonunda 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya, bu sene Avrupa’ya gidemeyen tatilcilerin ilk tercihlerinden birisi haline geldi.

Kar yağışıyla birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı. Kayak merkezlerinde haftasonu sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve kar yağışının istenilen seviyelere ulaşmasıyla Kartalkaya’ya gelen kayakseverler keyifli anlar yaşadılar.