Kartalkaya’da hafta sonu tatilci yoğunluğu

Bolu’nun önemli kayak merkezi Kartalkaya’da kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu pistlerde tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Kartalkaya, sezonun erken açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı haline geldi.

Yerli ve yabancı binlerce tatilcinin tercih ettiği ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin gözdesi olan Kartalkaya’ya gelen tatilciler, güzel havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Tatil için İstanbul’dan gelen İlknur Hacısüleymanoğlu, “İlk defa geldik. Kayak yapmayı denemek istedik. Kartalkaya güzel ama ücretler pahalı geldi. 2 gündür buradayız. Hava güzel. Çok soğuk değil. Tatilin her türlüsü güzel tabii ki. Kartalkaya’yı da beğendik ama biraz pahalı. Gelirken de rahat geldik. Trafik yoktu” dedi.