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Kartal’da taksiciyle yabancı uyruklu sürücünün yol verme kavgası kamerada

Kartal’da taksici ile yabancı uyruklu sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Genel 20.08.2022, 13:09
Kartal’da taksiciyle yabancı uyruklu sürücünün yol verme kavgası kamerada

Kartal’da taksici ile yabancı uyruklu sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal’da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan taksi şoförü ile yabancı uyruklu bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Bağrışmaların havada uçuştuğu kavgada, tarafların saldırgan bir şekilde birbirini ittiği görüldü. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine sakinleşen taraflar kavga büyümeden ayrıldı.

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