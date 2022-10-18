Kartal’da muhtarlar, Muhtarlar Günü öncesi kahvaltıda buluştu

Kartal Kaymakamlığı tarafından Muhtarlar günü münasebeti ile düzenlenen kahvaltı programında onlarca muhtar bir araya geldi. Programa katılan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, “Muhtarlarla özellikle son 2 yıl çok yoğun çalıştık. Muhtarların pandemi döneminde ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu, sahada neler yaptıkları ya da yapabileceklerini gördük. Bu nedenle pandemi dönemi muhtarların kendilerini yeniden ispatladıkları bir dönem oldu” dedi.

Kartal Kaymakamlığı ev sahipliğinde Muhtarlar Günü münasebeti ile kahvaltı programı düzenlendi. Programa; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve 20 mahalle muhtarı katıldı. Muhtarlar, Kaymakam Demir ile sohbet ederek sorunlarını ve yapacak olan projeleri hakkında konuştu.

“Pandemi dönemi muhtarların kendilerini yeniden ispatladıkları bir dönem oldu”

Konu hakkında konuşan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, “Her sene muhtarlar günü vesilesiyle muhtarlarımızla bir kahvaltı düzenliyorduk ancak bu sene muhtarlar gününde muhtarlarımız çelenk töreninden sonra Ankara’ya yola çıkacaklar. Türkiye muhtarlar buluşmasına katılacaklar. O nedenle muhtarlar buluşmasını bir gün önceye aldık. Muhtarlar devlet iradesinin, devlet kararlarının en ücra noktaya kadar ulaştırılmasını sağlayan vesile olan arkadaşlarımız, devletin kılcal damarları diyebiliriz. Bu yönüyle devletin en büyük yardımcıları olduğunu düşünüyorum. Diğer yönüyle halk oyuyla seçilen, demokrasinin uygulandığı bir kurum, teşkilat olarak görüyorum. Muhtarlarla özellikle son 2 yıl çok yoğun çalıştık. Muhtarlar, pandemi döneminde ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu, sahada neler yaptıkları ya da yapabileceklerini gördük. Bu nedenle pandemi dönemi muhtarların kendilerini yeniden ispatladıkları bir dönem oldu bence.“ dedi.

“Kartal Kaymakamına da teşekkür ediyorum, bizi bu programda bir araya getirdi”

Soğanlık Orta Mahalle Muhtarı Salim Özay ise ”Bu bizim 5. muhtarlar günümüz. Kartal Kaymakamlığı olarak düzenlenen programdayız. Aslında bizim günümüz yarın ama İçişleri Bakanlığı Ankara’da bir toplu açılıştan dolayı İstanbul genelinde 20 bin muhtarı Ankara’ya davet etti. Bizim Kartalımızdan da 14 tane muhtar arkadaşımız gideceğiz. Ben öncelikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle böyle bir günü armağan ettiği için. Kartal Kaymakamına da teşekkür ediyorum. Bizim bu kahvaltı programında bir araya getirdi” diye konuştu.