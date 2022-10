Kartal’da modifiye festivali ‘MODFEST’ görsel şölen oluşturdu

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen modifiye festivali ‘MODFEST’ yüzlerce modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye’nin dört bir yanından modifiye tutkunlarının buluştuğu etkinlikte, değeri milyon TL’yi aşan 280 modifiye araç, ziyaretçilere görsel şölen oluşturdu.

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde Modifiyeciler ve Otomobilciler Derneği’nin katkılarıyla Kartal Meydanı’nda düzenlenen MODFEST, yüzlerce modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye’nin dört bir yanından modifiye tutkunlarının buluştuğu etkinlikte, değeri milyon TL’yi aşan 280 modifiye araç, sergilendi. 40 katılımcı grup ve dernek ile modifiye tutkunlarına görsel bir modifiye şöleni oluşturuldu. Gün boyu düzenlenen etkinlikte, modifiye araçların içerisinde yerleştirilen ses sistemleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, ’egzoz patlatma’ adı verilen şov ise modifiye tutkunları tarafından büyük beğeni topladı. Gençler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Öte yandan, vatandaşların yoğun katılım sağladığı MODFEST (Modifiye Festivali) düzenlenen etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.

“Modifiye bizim için bir sevda”

Modifiye aracı ile festivale katılan Didar Yanar, “Kartal Belediyesi’ne her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Bize bu olanağı sağladığı için. Çünkü biz modifiyeli araçlar olarak maalesef yollarda çok fazla kendimizi gösteremiyoruz. Modifiye bizim için bir sevda. Çocuğumuzla eşimizle beraber buradayız. O yüzden buraya gelip modifiyeyi halka sunduğumuz için çok mutluyuz“ dedi.

Vatandaşlardan Fatih Dere ise “Modifiye bizim için bir yaşam tarzıdır, suç değildir. Amacımız kimseyi rahatsız etmek değil. Yeterli, gerekli izinler alındığı sürece bize tahsis edilen alanlarda alanlarda bu modifiyeleri gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Arif Can ise “Burası çok güzel bir far. Her yer araba, modifiye dolu. Motifiye tutkunları burada. Araç severler burada. Biz de emek verdiğimiz, çok çaba sarf ettiğimiz araçlarımızı getirdik buraya. Umarım başarımıza ulaşırız. Modifiye aracım 7 yıldır biz de. Çok emekler verdik. Çok çaba gösterdik" ifadelerini kullandı.