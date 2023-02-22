Kartal’da ev hanımları depremzedeler için kıyafetler dikiyor

Kartal’da depremzedelere destek için bir araya gelen ev hanımları tek yürek olarak, depremzedeleri sıcak tutacak kıyafetler dikmeye başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler yürekleri sızlattı. Türkiye depremzedelere yardım için tek yürek olurken, ’İyilik için üret ve harekete geç’ projesi çerçevesinde Kartallı ev hanımları da Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden temin edilen kumaşlarla pijama, atkı-bere, eldiven gibi sıcak tutacak kıyafetler dikmeye başladı. İmece usulü çalışma yapan kadınlardan kimisi ölçüp biçiyor, kimisi makine başına oturup dikim yapıyor, kimisi ise ütüleyip paketlenmesine katkı sağlıyor. Ev hanımları kıyafetten gıdaya, battaniyeden çocuk ürünlerine kadar birçok ihtiyacın karşılanmasına destek oluyor.

Ev hanımlarından Semra Anamur, “Biz ev hanımları olarak, ’İyilik için üret ve harekete geç’ projesi başlattık. Yüzyılın felaketinde el birliğiyle neler yapabiliriz diye düşündük. Gıda yardımıyla başladık. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin kumaş desteğiyle kıyafetler üretmeye başladık. Ev hanımları kendi zamanlarına göre gelerek burada gönüllü olarak üretiyorlar. Ürettiğimiz ürünler Türkiye İhracatçılar Meclisi üzerinden AFAD ile koordineli olarak depremzedelere ulaşmış olacak” diye konuştu.