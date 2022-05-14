Kartal’da 19 Mayıs, 3 gün 3 gece kutlanacak

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. Yılı kutlamaları çerçevesinde yine çok konuşulacak bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 3 gün 3 gece sürecek olan ve konserlerin yer aldığı kutlamalarda Kartallı vatandaşlar, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşayacak.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımını atarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda verdiği mücadelenin başlangıcını oluşturan 19 Mayıs, Kartal’da büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Kartallılar Fener Alayı’nda buluşacak

19 Mayıs Perşembe akşamı saat 19.00’da Kartallı Kazım Meydanı’nda başlayacak olan Fener Alayı ile Kartallı vatandaşlar Kartal Meydanı’na hep birlikte yürüyecek. Covid-19 nedeniyle iki yıldır 19 Mayıs coşkusunu kısıtlamaların gölgesinde kutlamak zorunda kalan Kartallılar, bu özlemini doyasıya kutlama yaparak giderecek.

Kutlamalar 3 gün 3 gece sürecek

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği kutlamalar çerçevesinde Emre Aydın, Sertab Erener ile rap dünyasının sevilen isimleri Batuflex, Velet, Ati242 ve Mert Şenel şarkılarıyla Kartal Meydanı’nda bir dizi konsere imza atacak. Dj Kadir Çetin’in sahne performanslarının da yer alacağı kutlamalar çerçevesinde Kartallılar 19 Mayıs heyecanını üç gün üç gece yaşayacak. 19 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.00’de Emre Aydın sahne alırken, 20 Mayıs Cuma akşamı saat 21.00’de Sertab Erener Kartallılar ile buluşacak. 21 Mayıs Cumartesi gecesi ise rap sanatçıları, Kartallı hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirecek.

Başkan Yüksel, Kartallıları 19 Mayıs kutlamalarına davet etti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı komşularını yapılacak olan kutlamalara davet ederek, “Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılını kutluyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizi kurmak adına girdiği mücadelenin ilk adımı. Atatürk’ün ’Ey Türk Gençliği’ diyerek ülkemizi gençlere emanet ettiği gerçeğini bir kez daha hatırlarken, tüm Kartallı komşularımı ve gençlerimizi bu coşkuyu birlikte yaşamak için etkinliklerimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.