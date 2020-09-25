Kartal Belediyesi’ne girişlerde ’HES Kodu Sorgulama Dönemi’ başladı

Kartal Belediyesi, Covid-19 ile etkin mücadele kapsamında belediyeye girişlerde HES (Hayat Eve Sığar) Kodu Sorgulama sistemine geçti.

İstanbul Valiliği’nin kamu binalarına girişlerde tüm vatandaşlardan HES kodu istenmesi yönündeki kararının ardından harekete geçen Kartal Belediyesi, Ana ve ek hizmet binalarının tamamında HES Kodu Sorgulama dönemini başlattı.

Uygulanan karar gereği, bundan böyle Kartal Belediyesi’ni ziyaret edecek tüm vatandaşlardan HES kodu istenecek, HES Kodu olmayan vatandaşlar Valilik kararı gereği belediye binalarına alınmayacak.

HES Kodu Nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, kişilerin; ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerde kurum ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmalarını sağlayan bir koddur.

HES Kodu Nasıl Alınır?

HES kodu 3 şekilde alınır:

- Sağlık Bakanlığı’nın mobil HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e kısa mesaj (SMS) olarak atılır.

- e-Devlet üzerinden HES Kodu araması yapılır. Açılan sayfada Yeni HES Kodu butonuna tıklanır. HES Kodunun üretileceği kişi seçimi yapılarak devam edilir. HES Kodunun ismi ve geçerlilik süresi belirlenir. HES Kodu oluşturma işlemi tamamlanır.