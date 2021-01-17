Kartal Belediyesi ekiplerinden devrilen ağaca müdahale

Kartal’da gece saatlerinden itibaren yoğunluk gösteren kar yağışının etkisiyle ağaç devrildi. Meydana gelen olaya Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Kartal’da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle Yakacık Çarşı Mahallesi Nizam Sokak’ta meydana gelen olayda park halindeki araçların üzerine devrilen ağaç, Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerinin gün boyunca devam eden titiz çalışması sonucu temizlendi. Devrilen ağaç sebebiyle yıkılan elektrik direğine ise Ayedaş ekiplerince müdahale edildi.

Kartallı vatandaşlara 24 saat hizmet

Kartal Belediyesi Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Sivil Savunma, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlükleri’ne bağlı ekipler, tam kadro çalışmalarına devam ederken, Kartallı vatandaşlar, yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaştıkları olumsuz durumlar ile ilgili şikayet ve önerilerini, 7 gün 24 saat çalışma prensibi ile hizmet veren 444 4 578 numaralı hattan Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’ne iletebilecekler.