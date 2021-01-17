Son Dakika
Kartal Belediyesi ekiplerinden devrilen ağaca müdahale
Kartal’da gece saatlerinden itibaren yoğunluk gösteren kar yağışının etkisiyle ağaç devrildi. Meydana gelen olaya Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Genel 17.01.2021, 15:29
4
Kartal’da gece saatlerinden itibaren yoğunluk gösteren kar yağışının etkisiyle ağaç devrildi. Meydana gelen olaya Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Kartal’da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle Yakacık Çarşı Mahallesi Nizam Sokak’ta meydana gelen olayda park halindeki araçların üzerine devrilen ağaç, Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerinin gün boyunca devam eden titiz çalışması sonucu temizlendi. Devrilen ağaç sebebiyle yıkılan elektrik direğine ise Ayedaş ekiplerince müdahale edildi.
Kartallı vatandaşlara 24 saat hizmetKartal Belediyesi Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Sivil Savunma, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlükleri’ne bağlı ekipler, tam kadro çalışmalarına devam ederken, Kartallı vatandaşlar, yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaştıkları olumsuz durumlar ile ilgili şikayet ve önerilerini, 7 gün 24 saat çalışma prensibi ile hizmet veren 444 4 578 numaralı hattan Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’ne iletebilecekler.
0°
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Leicester City
|18
|35
|3. Liverpool
|17
|33
|4. Man City
|16
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü