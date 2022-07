Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi yeni araç ile daha donanımlı

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yangın, sel, deprem ve muhtemel pek çok afette kullanılmak üzere tam donanımlı yeni bir arama kurtarma aracı temin edildi.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yangın, sel, deprem ve muhtemel pek çok afette kullanılmak üzere tam donanımlı yeni bir arama kurtarma aracı temin edildi. 4 x 4 çekiş özelliği ile pek çok zorlu arazide ilerleyebilen aracın içinde jeneratörden kırıcı deliciye, seyyar aydınlatmadan demir kesiciye, ağaç kesme motorundan enkaz içi görüntüleme cihazına dek 32 farklı makine, malzeme ve araç bulunuyor. Tam teçhizatlı arama kurtarma aracı, 7 kişilik ekip ve destek ekiplerine muhtemel bir afette tam müdahale imkânı veriyor.

Gerekli tüm alet ve malzemeler tek bir araçta

Geçtiğimiz yıllarda sadece Kartal’da değil, Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen deprem, orman yangını ve sel gibi afetlerde görev alan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, yeni araç ile pek çok zorluğun üstesinden daha kolay gelebilecek. Afet bölgelerinde arama, kurtarma, söndürme ve destek gibi birbirinden farklı pek çok görevi yerine getiren ekipler, gerekli alet ve malzemelerin bir arada bulunduğu yeni aracı kullanabilecek. Afetlerde zamanla yarışan ekipler, Kartal’da meydana gelen orman yangını, su baskını veya farklı pek çok olayda da itfaiye ekiplerine destek olarak görev yapabilecek. Kendi içinde 500 litrelik su tankı olan arama kurtarma aracı destek su tankerindeki suyu kullanarak yangınlara müdahale edebilecek. Hizmete alınan arama kurtarma aracının hazırlanması sırasında Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri de aktif rol aldı. Gerekli tüm malzeme ve teçhizat ile ilgili eğitimlerini ve bilgilerini kullanan ekipler aracı 32 farklı makine, alet, malzeme ve teçhizat ile donattı.

“Başkanımızın hiçbir eksiğin kalmaması talimatı gereğince aracı ekibimize dahil ettik”

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Nurettin Yazar, ekibe katılan yeni arama kurtarma aracı ile afete müdahale olanaklarının arttığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Biz Kartal Belediyesi‘ni temsilen olabilecek tüm afetlere katılıyoruz. Bu afetlerde arama kurtarma aracına ihtiyacımız olduğu için Kartal Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel’in de hiçbir eksiğin kalmaması talimatı gereğince aracı müdürlüğümüzün hizmetine dâhil ettik. Aracımız arama kurtarma aracı, ancak küçük çaplı yangınlara da müdahale edebilecek bir pompaya sahip. Köpüklü 500 litre su hacmine sahip bir depomuz var. Onun dışında aracımızda taş kesme motorundan, ayırıcı kesicimize kadar her türlü teknolojiye uygun malzemelerimiz de var. Ekip olarak afetlerdeki tecrübelerimize dayanarak gerekli teçhizatı temin edip aracımızı donattık. Aracımız her türlü afete müdahale edebilme özelliklerine sahip. Personelimiz de AFAD’a akredite olduğu için tüm bu malzemeleri rahatlıkla kullanabiliyor ve her türlü afete katılabiliyoruz.

Bizim en çok katıldığımız operasyonlar; yangınlar, su baskınları ve deprem ile ilgili afetler ve buralarda aracımızı kullanabileceğiz. Araçla ilk etapta afete gidecek ekibimiz 7 kişiden oluşuyor ve arama kurtarma aracı ile birlikte bir minibüs ve 4 x 4 başka bir aracımız ile birlikte afetlere müdahale edebileceğiz. Onun dışında toplam 21 personelimiz AFAD’a akredite ve afetler de görev alabilmek için gerekli eğitimlere sahipler.”

“Afet riskini ciddiye alıyor ve çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de arama kurtarma aracıyla ilgili olarak, “Kartal Belediyesi olarak afet riskini çok ciddiye alıyor ve çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirmeye büyük özen gösteriyoruz. Afet ve acil durum senaryolarına hazırlıklı olmak ve anında müdahalede bulunmak amacıyla Sivil Savunma Uzmanlığımıza tam teçhizatlı yeni bir arama kurtarma aracını dâhil ettik. Yaz ayları ile birlikte ne yazık ki ciğerlerimizi yakan haberler de arttı. Ekiplerimiz bu yıl da orman yangınlarının olduğu bölgelere giderek müdahalelere destek veriyor. Arkadaşlarımızın daha önceki deneyimlerinden de faydalanarak tam donanımlı bir arama kurtarma aracını, içindeki tüm malzemelerle birlikte hazırlayarak hizmete aldık. Yeni arama kurtarma aracımız ile eğitimli ekibimizin, müdahalede birkaç dakikanın bile oldukça önemli olduğu orman yangınlarında ve diğer afetlerde, daha etkili olacağına inanıyoruz ve onlara güveniyoruz” dedi.