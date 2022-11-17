Kars’ta yüksek kesimler beyaza büründü

Kars’ta etkili olan soğuk ve yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. Kentte yüksek kesimler beyaza bürünürken, Kars-Iğdır karayolunda buzlanma meydana geldi. Buzlanan yolda sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Kars yeniden beyaz gelinliğini giydi. Kar yağışının etkili olduğu Kars-Digor-Iğdır karayolu 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi’nde yolda buz tuttu. Güzergahı kullanan sürücüler ise yolu kullanırken zorlandı. Sürücüler yetkililerden yolun biran evvel tuzlanmasını istedi.

Kars-Iğdır karayolunu kullanan sürücüler, “Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Kars-Iğdır karayolunda, Boğatepe yolunda da etkili olmaya başladı. Tabi aşırı bir buzlanma var. Umarız yetkililer de buzlanmayla ilgili bir tedbir alır. Bir önlem alır, herhangi bir kazaya sebebiyet vermezler” dedi.

“Çalı Gölü dondu”

Öte yandan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi’nde bulunan Çalı Gölü’de buz tuttu. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının düştüğü bölgede Çalı Gölü aşırı soğuktan dondu.

Kars’ta kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olacağı öğrenildi.