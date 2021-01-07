Son Dakika
ALMANYA’NIN GELECEKTE OLASI HIRİSTİYAN DEMOKRAT BAŞKANI FREIDRICH MERZ TÜRKİYE’YE ÖZEL STATÜ ÖNERİYOR
Kars’ta yaralı kurt Dikme köyü yoluna indi
Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta yaralı kurt yol kenarına indi. Kurdun gündüz tek başına yol kenarına inmesi ise dikkat çekti.
Genel 07.01.2021, 10:03
3
Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta yaralı kurt yol kenarına indi. Kurdun gündüz tek başına yol kenarına inmesi ise dikkat çekti.
Kars’ta pençesinden yaralanan ve yürümekte zorlanan bir kurt yiyecek bulabilmek için Dikme köyü yoluna kadar geldi. Dikme köyü yakınlarında görülen yaralı kurt, izlendiğini fark edince koşarak yol kenarından uzaklaştı. Sekerek koşan kurt, bir süre durup dinlendikten sonra tekrar koşarak kendisini kaybettirdi.Özellikle son günlerde kent genelinde aç kalarak yerleşim yerlerine inan kurtların sayısında artış görülürken, Son olarak Kars-Dikme köyü karayolunda gündüz saatlerinde görülen yaralı kurdun köyün yanı başına kadar gelmesi ise şaşırttı. Cep telefonuyla kaydedilen kurt, hızla koşarak gözlerden kayboldu.
13°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Gaziantep FK
|16
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü