Kars’ta soğuktan sis ve kırağı oluştu

Kars’ta sabah erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlarda kırağı oluştu.

Kars’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Sabah erken saatlerde yoğun sisin olduğu kentte sile birlikte ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

Havaların çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Gece baya bir soğuk vardı. Evde ara sıra bakıyorum hava durumuna, gece abartmıyorum eksi 26’yı buldu. Soğuk memleket, yapacak bir şey yok, Allah’ın hikmeti” dedi.

Hava sıcaklığının gece eksi 23 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde termometreler eksi 16’yı gösterdi. Sis ve kırağının etkili olduğu beyaza bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.