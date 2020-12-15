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Kars’ta sisten uçak seferi iptal edildi
Kars’ta etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul’dan Kars’a saat 11.25’de gelmesi planlanan Türk Hava Yollarının TK2714 sefer sayılı uçuşu karşılıklı olarak iptal edildi.
Genel 15.12.2020, 10:54
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Kars’ta etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul’dan Kars’a saat 11.25’de gelmesi planlanan Türk Hava Yollarının TK2714 sefer sayılı uçuşu karşılıklı olarak iptal edildi.
Kars’ta son 3 gündür etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yoğun sisten İstanbul Sabiha Gökçen’den Kars’a saat 09.40’da gelmesi planlanan PEGASUS PC2590 sefer sayılı uçuş gecikmeli gerçekleşeceği ve 11.30’da Kars’a inmesi planlanırken, İstanbul’dan Kars’a saat 11.25’de gelmesi planlanan Türk Hava Yollarının TK2714 sefer sayılı uçuşu karşılıklı olarak iptal edildi.Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş caddelerde ilerleyen görevli araçlar kısa sürede siste kaybolurken, yetkililer, kentte trafik akışını sağlayan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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