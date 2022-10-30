Kars’ta mehteranlı kurtuluş coşkusu

Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü mehteranlı, halaylı, türkülü ve aşıklı kutlandı.

Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Tören Gar Binası önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa ve Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptığı konuşmada, “Bugün Gazi Karslıların; ezansız ve bayraksız olamayacağını, esaret altında yaşayamayacağını tüm dünyaya ilan ettikleri gündür. Bugün; şanlı Türk bayrağının Kars kalesine çekilmesiyle Gazi Kars’ın esaret zincirlerini kırarak vatan toprağının bir parçası olduğu gündür. Bugün; ben Türküm, Türk; esir olmaz, devletsiz, bayraksız, ezansız, hürriyetsiz olmaz şiarını benimseyen Gazi Kars’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümüdür. Gazi Kars, sahip olduğu ekonomik, kültürel, siyasi, stratejik değerlerinin yanı sıra, tarihte üstlendiği rollerle de ülkemizin en önemli bölgelerinden biri olmuştur. Kars, Birinci Dünya Savaşı’nın Kuzey Kafkas cephesidir ve bu nedenle dağlarında, platolarında, ovalarında, her karış toprağında yüz binlerce şehidimiz yatmaktadır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü halk oyunları gösterisiyle devam etti. Aşıkların okuduğu kahramanlık şiirleri ve türküleri okundu.

Programda, Kafkas ekibinin gösterisi ve 100. Yıl Marşı eşliğinde Kafkas ekibi Vali Türker Öksüz’e Türk bayrağı hediye etti.

Kurtuluş etkinliği Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ile devam etti. Program Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen ’Geçmişten Günümüze 102. Yılında Gazi Kars’ın Kurtuluşu’ konulu konferans ile son buldu.

Programa; Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, kurum ve daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.