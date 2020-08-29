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Kars’ta Kerbela şehitleri anıldı
KARS'TA KERBELA ŞEHİTLERİ ANILDI(KARS-İHA)
Genel 29.08.2020, 09:35
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Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela’da şehit edilişinin 1381’înci yıldönümü Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde anıldı.
Işıklı Cami, Kamer Cami ve Hz Ali Çarşı Cami de toplanan vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak deste gruplarının zincirlerle dövünmeleri, sine vurma ve mersiyeler eşliğinde Hazreti Hüseyin’i yad etti. Işıklı Cami, Kamer Cami ve Hz Ali Çarşı Cami önüne toplanan vatandaşlar daha sonra dağıldı.
Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela’da şehit edilişinin 1381’înci yıldönümü etkinlikleri ülke genelinde korona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.
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