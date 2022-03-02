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Galatasaray: "Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay’ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."
Kars’ta kar yağışı
Kars’ta etkili olan yağmurlu hava bugün yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında yağan kar, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü de bir kez daha doğruladı.
Genel 02.03.2022, 07:52
Kars’ta etkili olan yağmurlu hava bugün yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında yağan kar, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü de bir kez daha doğruladı.
Hava sıcaklığının artmasına rağmen kar yağışının etkili olduğu Kars’ta gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı 3 derece oldu. Kars’ta aralıklı kar yağışı devam ederken, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğu görüldü.
Kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kars’ta kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derece de düştü.