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Kars’ta kar yağışı etkili oluyor
Kars’a beklenen kar geldi. Son birkaç gündür etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.
Genel 22.12.2020, 09:55
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Kars’a beklenen kar geldi. Son birkaç gündür etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Güne karla başlayan vatandaşlar Kars’a karın yakıştığını belirttiler.
Kar yağışının başladığını ifade eden Timuçin Güney, “Geçte olsa Karsımızın beklenen beyaz örtüsü geldi. Ancak bu kadar bir şehre kar yakışır. Şehrimize kar yakışıyor. Kars’ı kar ile anıyorlar. Çok güzel oldu, geçte olsa Rabbime şükür kar yağdı” dedi.
Öte yandan kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de seferber oldu. Belediye ekiplerince caddeler tuzlandı, kaldırımlardaki kar temizlendi.Kentte hava sıcaklığı eksi 5 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının devam edeceği bildirildi.
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