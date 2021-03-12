Kars’ta hava ve kara ulaşımına tipi engeli

Kars’ta yoğun kar ve tipi nedeniyle uçak seferleri gecikmeli yapılacak. Kentte çok sayıda tır Karakurt yolunda mahsur kaldı. Tipiden kentte 67 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Kars’ta gece başlayan ve sabah da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipi, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kars’ta, bazı uçak seferleri gecikmeli yapılacak. Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi köy yollarını da ulaşıma kapattı. Kars’ta tipiden 67 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi çalışma başlattı.

“Sarıkamış’ta tırlar yolda mahsur kaldı”

Kars’ta kar yağışı ve tipi beraberinde buzlanmayı da getirdi. Sarıkamış-Karakurt karayolunda mahsur kalan çok sayıda tırın imdadına karayolları ekipleri yetişti. Bir taraftan yolun karını temizleyen ekipler, diğer taraftan da buzlanan yolda tuzlama çalışması yaptı. Yolda mahsur kalan tırlar karayolları ekiplerinin yardımıyla mahsur kaldıkları yerden çıkarılarak yollarına devam etti.

Kentte etkili olan kar ve tipi yetkilileri de harekete geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri şehir giriş ve çıkışlarında görev alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Trafik ekipleri zincirsiz araçların kent dışına çıkışına izin vermiyor.

“67 köyün Kars ile bağlantısı kesildi”

Kars’ta gece sabaha kadar etkili olan kar yağışı ve tipi 67 köyün kentte bağlantısını kesti. Tipiden merkezde 5, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 11, Digor’da 16, Kağızman’da 16, Sarıkamış’ta 6, Selim’de 5 ve Susuz’da 5 olmak üzere toplam 67 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar etkili olan tipiden dolayı zaman zaman aksıyor.