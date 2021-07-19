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Kars’ta bıçaklar kurbanlar için bileniyor

Kurban Bayramı’na bir gün kala vatandaşlar bıçakçılara akın etti. Bıçakçılarda ise bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram yoğunluğunun yaşandığı kentte esnafında yüzü güldü.

Genel 19.07.2021, 12:25
Kars’ta bıçaklar kurbanlar için bileniyor
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Kurban Bayramı’na bir gün kala vatandaşlar bıçakçılara akın etti. Bıçakçılarda ise bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram yoğunluğunun yaşandığı kentte esnafında yüzü güldü.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde vatandaşlar bıçak, balta ve satırlarını biletiyor. Bıçaklarını biletmek için bıçakçıya geldiğini ifa eden Oğuzhan Erkoç, “İstanbul’dan geldim. Bayram tatili için geldik. Arife olduğu için bayram alışverişi yapıyoruz. Bıçaklarımızı biletiyoruz. Bayram hazırlığı yapıyoruz” dedi.

Öte yandan vatandaşlar bıçaklarını biletmek için son günü bekliyor. Bundan dolayı da bıçakçılar da yoğunluk yaşanıyor. Bıçaklar 3 liradan bilenirken, balta ve satırlar ise 10 liraya bileniyor.
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