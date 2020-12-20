Kars’ta beyaza bürünen sokaklarda Covid-19 sessizliği

Kars’ta kar yağışının ardından beyaza bürünen sokaklarda korona virüs (Covid-19) sessizliği hakim. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Karslılar, beyaza bürünen sokakları sessiz bıraktı.

Kentte gece sabaha karşı başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürürken, kentin en işlek caddeleri ise sessiz kaldı. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Cuma günü saat 21.00’de başlayan sokağa çıkama kısıtlamasına tam destek veren vatandaşlar evlerinde kaldı.

Sessiz kalan sokaklarda belediye karla mücadele ekipleri, cadde ve kaldırımların karını temizledi. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte karla mücadele ekipleri kentin caddelerinde kar temizliği yaptı.

Öte yandan, sessiz kalan sokaklarda tarihi Kars Kars Kalesi, Evliya Cami ve 12 Havariler Kilisesi gün doğumunda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.