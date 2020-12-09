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Kars’ta ağaçlar kırağı tuttu

Kars’ta kar yağışı sonrası ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluştururken, Sarıkamış’ta çocuklar kızak keyfi yaptı.

Genel 09.12.2020, 10:49
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Kars’ta ağaçlar kırağı tuttu
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Kars’ta kar yağışı sonrası ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluştururken, Sarıkamış’ta çocuklar kızak keyfi yaptı.

8 ayı kış olan Kars’ta kar yağışı aralıklarla etkili olurken, kar yağışıyla birlikte kışın güzel görüntüleri de ortaya çıkmaya başladı. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceye düştüğü kentte ağaçlar kırağı tuttu. Ağaçlarda oluşan kırağı görenleri adeta büyüledi.

Sarıkamış ilçesinde ise kızaklarını kapan çocuklar kayarak eğlenirken, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’ta kar kalınlığı 25 santimi buldu.

Öte yandan kentte yağan kar trafik ekiplerini de seferber etti. Kentin giriş ve çıkış noktalarında görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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