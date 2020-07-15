Karslılar 15 Temmuz şehitlerini andı

Kars’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlerini unutmadı.

15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıysa sokaklara dökülen Karslılar, bugünde sokaklarda yerini alarak şehitleri andı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde Valilikçe düzenlenen etkinliğe Karslılar yoğun ilgi gösterdi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunması ve dua edilmesiyle başlayan programda 15 Temmuz darbe girişimin slayt gösterisiyle katılımcılara izletildi. Ardından öğrenciler tarafından kahramanlık şiirleri okundu.

Programın açılışında konuşan Kars Valisi Türker Öksüz, “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ / PDY) eliyle 15 Temmuz 2016 günü kalkışılan hain darbe girişiminde tarihin her döneminde olduğu gibi tarafını devletinden, milletinden, demokrasiden yana seçen siz aziz Karslı hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün, milletimizin demokrasi zaferini kutlamak, vatan, millet, al bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yad etmek, kahraman gazilerimize olan şükran duygularımızı sunmak üzere bir aradayız. Bu vesile ile şanlı tarihimizin her döneminde istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda ederek bu toprakları bizlere yurt yapan tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnet duygularıyla anıyorum. Rabbim hepsinden razı olsun” dedi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen program yağmurlu havaya rağmen devam ediyor. Program tüm camilerde salaların okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslenişinin ardından Saygı nöbetiyle son bulacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına Kars Valisi Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, kurum ve daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.