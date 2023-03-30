Karşıyaka’nın her köşe başında çöp yığını

Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, maaşlarının eksik ödenmesi ve zamanında yatmaması nedeniyle greve çıktı; Karşıyaka’nın her köşe başında çöp yığınları oluştu. Duruma tepki gösteren Karşıyakalılar, çöp krizinin çözülmesi için belediyeye çağrıda bulundu.

DİSK’e bağlı Genel İş 8 No’lu Şube üyesi Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. işçileri, maaşların eksik ödenmesi ve zamanında yatmaması nedeniyle çeşitli eylemlerine devam ediyor. Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde 20.00-04.00 vardiyası işçileri ile 15.00-23.00 vardiyası işçileri iş bırakma eylemi düzenledi. İş bırakma eylemi sonrası ilçede çöpler toplanmadı. İzmir’in gözde ilçelerinden biri olan Karşıyaka’da her köşe başında rastlanılan çöp yığınları ise vatandaşların tepkisine neden oldu. Karşıyakalılar, sorunun bir an önce çözülmesi için Karşıyaka Belediyesine çağrı yaptı.

"Beceriksizlik"

Karşıyakalı vatandaş Adnan Doğan Güneş "Doktor belediye başkanı ticareti bilmez, belediyeyi tanımaz, inşaat ve yapı denetim bilmez. Sonucunda işçilerin maaşını da ödeyemez. Bu, beceriksizlik. İşçilerin maaşı ödenmeli, kaynak sağlanmalı. Belediye çalışmalı. Ben belediye başkanını henüz görmedim. Bir tek Mavişehir bölgesinde oturanlar görüşmüştür sanırım" derken, Kemal Sezer ise "Grevin bir an önce sonuçlanması lazım. Çalışanlar bir an önce hakkını alacak, grevi de sonlandıracak. Yapılacak şey bu kadar basit" dedi.

"Maaşlar verilsin, çöpler de toplansın"

Karton toplayıcısı Ramazan Üsten de “İşçiye maaş yetmiyor, greve çıkıyor. Çöpleri görünce durdum. Normalde bu saatlerde çöp tenekeleri boş olurdu" diye konuştu. İsmail Akkaya isimli vatandaş da “Çöplerin yerlerde olduğunu gördüm ama grev olduğunu bilmiyordum. Bir gecikme yaşandı zannettim. Böyle olmasını hiç kimse istemez. Maaşlar verilsin, çöpler de toplansın" sözlerine yer verdi. Grev kararından haberinin olmadığını ifade eden Figen Uğur, "Tabii ki bu çöplerin yollarda durmaması gerekir. Sağlık açısından sıkıntılı. İşçiler neden greve gidiyor, karşı taraf ne diyor bilmiyorum. Bu yüzden yorum yapamam" sözlerine yer verdi.

"Karşıyaka’nın ortasında çöp"

Ferda Erten isimli vatandaş "Karşıyaka’nın ortasında çöpleri görünce şaştım kaldım. Böyle bir görüntü olsun istemeyiz. Herkes parasını alsın, işini yapsın isteriz" derken, Yaşar Sertakan ise "Eski bir yönetici olarak toplu iş sözleşmeleri toplantılarında çok bulundum. Orta yolun bulunup Ramazan ayında bu çirkinliklerin ortadan kaldırılmasını temenni ederim. İnsanların kapısının önünde çöpler var. Esnafın dükkanının önünde çöplerin olması iyi değil. Bir an önce kaldırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Yurdanur Akman adlı Karşıyakalı vatandaş, "Böyle olmaması lazım. Güzel bir görüntü değil. Sıcaklar da başlayınca kötü koku yayılır. Rahatsız oluyorum" dedi.