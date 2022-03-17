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Karşıyaka Belediyesinden, Çanakkale Şehitleri Anma Parkında çevre ayıbı

Karşıyaka Belediyesinin yaptığı Çanakkale Şehitleri Anma Parkı’nın havuz bölümünde oluşan hasar ve çevrenin çöplerle dolu içler acısı hali, görenlerin tepkisine neden oluyor. Tabloyu değerlendiren AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, “Parkın havuzunun taşları kırılmış, içi bakteri yuvasına dönmüş, biriken çöpler bir utanca dönüşmüş” dedi.

Genel 17.03.2022, 13:32
Karşıyaka Belediyesinden, Çanakkale Şehitleri Anma Parkında çevre ayıbı

Karşıyaka Belediyesinin yaptığı Çanakkale Şehitleri Anma Parkı’nın havuz bölümünde oluşan hasar ve çevrenin çöplerle dolu içler acısı hali, görenlerin tepkisine neden oluyor. Tabloyu değerlendiren AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, “Parkın havuzunun taşları kırılmış, içi bakteri yuvasına dönmüş, biriken çöpler bir utanca dönüşmüş” dedi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Çanakkale Şehitleri Anma Parkı’nın içler acısı hali, parkı ziyaret eden vatandaşların tepkilerine neden oldu. Kötü görüntüye duyarsız kalmayan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli ile birlikte parka gelen partililer ve vatandaşlar, çevrede ve parkın havuzunda bulunan çöpleri topladı. Partililer, parkta Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğrafları bulunan panoların yıpranmış olmasına da tepki gösterdi.

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde şehitlerin kemiklerinin sızladığını söyleyen Keseli, “Bu anıt keşke böyle ıssız ve sefalet içinde bırakılmasaydı. Gönül isterdi ki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde, onlara yakışır bir zeminde olalım. Ama maalesef bu bakımsız, bu hiçe sayılan Çanakkale Anıtı’nın önündeyiz. 2016 yılında CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nin yaptığı Çanakkale Şehitler Abidesi’nin önünde ve ne yazık ki kederliyiz. Kaderine terkedilen, temizliği dahi yapılmayan Çanakkale Şehitleri Anma Parkındayız. Panolar önce yıpranmış, sonrasında bakımsızlıktan okunmaz hale gelmiş, bugünse ne yazık ki birer metal yığını halindeler. Parkın havuzunun taşları kırılmış, içi bakteri yuvasına dönmüş, biriken çöpler bir utanca dönüşmüş” dedi.

“Yaptıkları anıtı unuttular”

Karşıyaka Belediyesi’nin kendi yaptığı anıtı unuttuğunu savunan Keseli, “Buraya bugün bile uğramayan CHP’li Karşıyaka Belediyesi nerede? Biz söyleyelim. Dans gösterisi yapıyor. Buna karşı değiliz, elbette yapabilir ama kendi elleriyle yaptığı Çanakkale Anıtını böyle gözyaşları içinde bırakamaz. Sorarsanız, onlar cumhuriyetin bekçisi. Sorarsanız onlar kurtuluş ve kuruluşun partisi. Ama bakarsanız; hepsi sözde” diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesine, “Belediye restoranına HDP logosunun ikizini astırıp seçtiğiniz tarafı biliyoruz da; 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde hangi taraftasınız?” diye seslenen Keseli, “Şehitleri, sosyal medyanızda paylaştığınız iki satırla anamazsınız. Hele ki ilçenizde kendi ellerinizle yapıp sonra çere çöpe bulaştırdığınız böyle bir anıt varken. Mustafa Kemal Atatürk’ün annesini emanet ettiği Karşıyaka’da bundan daha büyük bir saygısızlık olamaz. Kimse parkın bu hali için lütfen ‘Görmedim, haberim yoktu’ demesin. Çünkü bu, bir gecede olmadı. Bu anıt park, bir dağın başında değil” dedi.

Açıklama esnasında belediye ekipleri geldi

Keseli, parkı temizleyip Karşıyaka Belediyesinden çöp kamyonu isteyeceklerini açıkladığı esnada ise kendilerini orada gören belediye personelinin haber vermesi üzerine parka temizlik ekiplerinin geldiğini söyledi.

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