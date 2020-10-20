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Karşısına çıkan tilkiyi ekmekle besledi
ŞERİF KAHRAMAN, YOLDA KARŞISINA ÇIKAN TİLKİYİ BESLEDİ.
Genel 20.10.2020, 16:20
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Şerif Kahraman yolda karşısına çıkan tilkiyi besledi.
Safranbolu ilçesinde aracıyla ormanlık alanda gezintiye çıkan Şerif Kahraman’ın karşısına bir süre sonra tilki çıktı.
Aracını durduran Kahraman, yanında bulunan yiyeceklerden tilkiye vererek besledi. Kahraman’ın verdiği ekmekleri yiyen tilki bir kısmını da yuvasına götürdü. Kahraman ise o anları cep telefonuyla kaydetti.
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