banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 64'e yükseldi
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 64'e yükseldi
21 Mart ekinoksu nedir?
21 Mart ekinoksu nedir?
İstanbul barajları giderek boşalıyor
İstanbul barajları giderek boşalıyor
Bunalan çocuklar yoga ile rahatladı...
Bunalan çocuklar yoga ile rahatladı...

Karşısına çıkan tilkiyi ekmekle besledi

ŞERİF KAHRAMAN, YOLDA KARŞISINA ÇIKAN TİLKİYİ BESLEDİ.

Genel 20.10.2020, 16:20
2
Karşısına çıkan tilkiyi ekmekle besledi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Şerif Kahraman yolda karşısına çıkan tilkiyi besledi.

Safranbolu ilçesinde aracıyla ormanlık alanda gezintiye çıkan Şerif Kahraman’ın karşısına bir süre sonra tilki çıktı.

Aracını durduran Kahraman, yanında bulunan yiyeceklerden tilkiye vererek besledi. Kahraman’ın verdiği ekmekleri yiyen tilki bir kısmını da yuvasına götürdü. Kahraman ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:24
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3