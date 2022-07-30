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Karşılarında gördükleri eski başbakandan, itfaiye aracı ve doğalgaz istediler

Bir anda karşılarına çıkan eski başbakan Binali Yıldırım’dan itfaiye aracı ve doğalgaz istediler.

Genel 30.07.2022, 13:30
Karşılarında gördükleri eski başbakandan, itfaiye aracı ve doğalgaz istediler

Bir anda karşılarına çıkan eski başbakan Binali Yıldırım’dan itfaiye aracı ve doğalgaz istediler.

Türkiye Cumhuriyetinin son başbakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Ordu ilinde Cumhurbaşkanının katılacağı programa katılmak üzere Karayolu ile Erzincan’dan Ordu’ya geçti. Güzergahtaki ilçeleri ziyaret eden Yıldırım vatandaşlarla görüştü. Yıldırım, Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde de mola verip ilçe merkezindeki bir kıraathaneye girdi. Okey oynarken bir anda son başbakanı karşılarında görenler önce şaşkınlık yaşadı, ardından taleplerini sıraladı. Okey masasına oturan Yıldırım vatandaşları dinledi. Koluyhisarlılar, kış aylarında nüfuslarının çok düştüğünü bu nedenle ilçelerine doğalgaz verilmesini talep etti. Yıldırım, kömür fiyatlarının savaştan kaynaklı olarak yükseldiğini bu durumun düzeleceğini belirtti. Ayrıca doğalgaz konusunu inceleyeceği sözünü verdi. Yıldırım’dan ayrıca birde itfaiye aracı istendi. Yıldırım ve beraberindekiler görüşmenin ardından yollarına devam etti.

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