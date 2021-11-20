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Karsan Otonom e-Atak, ABD'de Michigan Eyalet Üniversitesi'ni taşıyacak

- Karsan Üst Yöneticisi Okan Baş:- "Otomotiv ve teknoloji dünyasının nabzının attığı ABD’nin önemli üniversitelerinden Michigan State University'nin gerçek trafik koşullarının yer aldığı devasa büyüklükteki kampüsünde Otonom e-Atak aracımızın kullanılacak olmasından dolayı gururluyuz"- Michigan State University Başkanı Samuel Stanley Jr.:- "Bu yeni sürücüsüz otobüs, yarının taşımacılığında en önde yer alabilmek için Michigan eyaletinde kaydettiğimiz ilerlemeleri sembolize ediyor"

Genel 20.11.2021, 12:43
Karsan Otonom e-Atak, ABD'de Michigan Eyalet Üniversitesi'ni taşıyacak

İSTANBUL (AA) - Karsan, Amerika ve Avrupa'nın gerçek yol koşullarına hazır ilk Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü Otonom e-Atak'ı, ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Michigan State University'e (MSU) gönderdi.

Karsan açıklamasına göre, üniversitenin akıllı mobilite ekosistemi oluşturma hedefi kapsamında gerçekleşen bu adımla Otonom e-Atak, kapsamlı testler ve federal onayından sonra Michigan State University öğretim üyeleri, üniversite personeli, öğrenciler ve ziyaretçilerin taşınmasında kullanılacak.

Üniversite içinde 4 kilometrelik bir rotada durmaksızın çalışacak olan Otonom e-Atak, üniversitenin elektrikli ve otonom araçlar konusundaki veri toplama ve iyileştirme çalışmalarında da kullanılacak.

- "Yenilikçi ürünlerimizle ulaşım geleceğine yön veriyoruz"

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, "Mobilitenin geleceğinde hep bir adım önde olma vizyonumuzla, Karsan olarak geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle ulaşım geleceğine yön veriyoruz. Otomotiv ve teknoloji dünyasının nabzının attığı ABD’nin önemli üniversitelerinden Michigan State University’nin gerçek trafik koşullarının yer aldığı devasa büyüklükteki kampüsünde Otonom e-Atak aracımızın kullanılacak olmasından dolayı gururluyuz." ifadelerini kullandı.

- "Hareketlilik ortamını geliştirecek ortaklık arayışları içinde olmaya devam ediyoruz"

Michigan State University Başkanı Samuel Stanley Jr. ise ABD'deki tanıtım ve test etkinliğindeki konuşmasında, "Mobilite, MSU'nun temel odak noktalarından biri. Bu anlamda araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı hızlandıracak ve sadece kampüsümüzde değil, güzel eyaletimiz ve ülkemizde de hareketlilik ortamını geliştirecek ortaklık arayışları içinde olmaya devam ediyoruz. Bu yeni sürücüsüz otobüs, yarının taşımacılığında en önde yer alabilmek için Michigan eyaletinde kaydettiğimiz ilerlemeleri sembolize ediyor." açıklamasında bulundu.

Karsan’ın birlikte çalıştığı ABD merkezli Türk teknoloji şirketi ADASTEC CEO'su Dr. Ali Ufuk Peker ise test sürüşlerinden toplanan verilerin Otonom e-Atak ile en ideal sürüş ayarlamalarının yapılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

- Michigan State University Otonom e-ATAK’ı tanıttı

Açıklamaya göre, üniversitenin maskotu beyaz Spartalı logoyla donatılan Karsan Otonom e-Atak, 5 Kasım’da düzenlenen basın konferansı ile tanıtıldı. Tanıtımla birlikte, basının katıldığı bir test sürüşü de gerçekleştirildi.

Karsan Otonom e-Atak’ın sürücüye ihtiyaç duymadan çevresini ve yayaları algılayan sensör teknolojileri, gelişmiş radar teknolojisi, termal kameraları gibi birçok yenilikçi teknolojisi öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Toplam 630 seferin gerçekleşeceği test aşaması boyunca saatte 25 kilometre hızla seyir edecek olan Otonom e-Atak’ın, testler tamamlandıktan sonra 2022 bahar döneminde hızının da 40 kilometreye çıkacağı ifade edildi.

#karsan #Karsan Otonom e-Atak #Michigan Eyalet Üniversitesi
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