Kars şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı. Kentte soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayan kar daha sonra kent merkezinde de etkisini sürdürdü.

8 ayı kış olan Kars’ta mevsimin ilk karı şehir merkezine düştü. Kar yağışının etkili olduğu kentte, yüksek kesimler tamamen beyaza bürünürken, merkeze düşen kar ise kısa sürede eridi.

Kars’a kışın geldiğini belirten vatandaşlar, “Mevsimi tabi, kar Kars’ın bir güzelliği, yağmasını istiyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Her şeyin hayırlısı, kar olmazsa Kars’ın güzelliği olmaz” dedi.

Öte yandan, öğleden sonra yağan kar, havaların da hissedilir şekilde soğumasına neden oldu. Kent merkezinde termometreler eksi 2’yi gösterdi.