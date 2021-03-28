Kars kaşarı kayak merkezinde görücüye çıktı

Kars kaşarı Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde görücüye çıktı. Peynirciler getirdikleri gravyer ve kaşarı kayak merkezinde hem tattırdı, hem de satışını yaptı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde peynircilik yapan Hasan Arslan, peynir reyonunu Cıbıltepe kayak Merkezi’ne taşıdı. 2’inci etapta bulunan Orta Kafe bölgesinde gelen Arslan, burada bir masanın üzerine koyduğu gravyer ve kaşar peynirlerinin satışını gerçekleştirdi. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde yerli ve yabancı kayak severlerin ilgisini çeken kaşar peynirleri kısa sürede satılırken, kayak severler de bir taraftan kayak yaptı, diğer taraftan da kaşar peyniri satın aldı.

Kayak Merkezi’nde kaşar peynirini kayak severlerle buluşturduklarını ifade eden Aslanoğlu Şarküteri işletmecisi Hasan Arslan, “Sezonun başlamasıyla birlikte kayak severlere Kars’ın kaşar peynirini ve gravyerini tanıttık. Yoğun ilgi gördük” dedi.

Kars kaşarı ve gravyer peynirini Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde kayak severlerle buluşturan Arslan, hem kaşar ve gravyerin tanıtımı yaptı, hem de peynir satışını gerçekleştirdi. Kayak severlerin yoğun ilgi gösterdiği kaşarlar kısa süre de tükendi.