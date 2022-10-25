Kars eksi 8’i gördü, araçların camları buz tuttu

Kars’ta termometreler gece eksi 8’i gördü, kentte araçların camları buz tuttu.

Kars’ta yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte soğuk hava da kendini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Sarıkamış’ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar buz mesaisine de erken başladı.

Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar, araçlarını çalıştırarak ısınmasını bekledi. Vatandaşlar bir taraftan araçlarını ısıtırken, diğer taraftan da araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

Sarıkamış’ta soğuklarının başladığını ifade eden vatandaşlar, “Artık mevsim kışa döndü, her ne kadar güneş olsa da sabahları kırağı atıyor. Arabaların camları buz tutuyor. Erkenden kalkıp hazırlık yapıyoruz. İşe gitmeden önce arabamızı hazırlıyoruz” dedi.

Öte yandan havaların soğumasıyla birlikte araçların camları donarken, güneş görmeyen bölgelerde ise kırağı oluştu. Sarıkamış’ta hava sıcaklığı gece eksi 8, gündüz ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.

(IÇ-ÖB)