Kars eksi 18’i gördü, ağaçlar kırağı tuttu

Kars’ta hava sıcaklığının eksi 18 dereceye düşmesi ile ağaçlar kırağı tuttu.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Termometrelerin eksi 18 dereceye gösterdiği kentte araçların üzerine battaniye örtülerek soğuğa karşı önlem alınırken, ağaçlar kırağı tutarak adeta beyaz çiçek açtı.

Sabah erken saatlerde işe gitmek işçin sokağa çıkan vatandaşlar soğuktan olumsuz etkilenirken, vatandaşlar ise soğukların hayatı olumsuz etkilediği belirttiler

Aracının üzerine battaniye örterek soğuktan korumaya çalışan vatandaşlar, “Hava çok soğuk, doğuda yaşıyoruz, soğuktan insanlar donuyor. Arabanın da her tarafı donmuş. Çalıştırmakta çok zorluk çekiyoruz. Geceleri çalıştırmaksak araba donuyor, akü kendisini boşaltıyor. İnsanlar işe gidip gelmekte sıkıntı yaşıyor. Soğuk memleket, bir türlü ısınamadık gitti” dedi.

Öte yandan Kars’ta hava sıcaklığı gündüz eksi 18 derece olarak ölçülürken, soğuk havanın etkili olacağı öğrenildi.